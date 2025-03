Após reforma, quadra poliesportiva foi reinaugurada no Jardim América em Rio Claro Foto: Prefeitura de Rio ClaroApós ampla reforma e ampliação, a quadra poliesportiva no Distrital do... Portal Veloz|Do R7 25/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 25/03/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Rio ClaroApós ampla reforma e ampliação, a quadra poliesportiva no Distrital do IX de Julho foi reinaugurada na tarde de sexta-feira (21). As obras foram realizadas pela prefeitura de Rio Claro com recursos da ordem de R$ 430 mil, sendo R$ 334 mil do Ministério da Cidadania e R$ 97 mil do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Veloz:

Mais de 700 vagas serão oferecidas na Ação de Empregabilidade da Mulher de Piracicaba

Polícia Civil prende casal suspeito de abusar adolescente em Limeira

Motociclista morre em colisão com caminhão na Avenida Dr. Lauro Corrêa da Silva, em Limeira