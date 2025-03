Após registrar de mais de mil casos de dengue em 2025, Itu recebe representantes do Governo de SP em reunião sobre arboviroses Foto: Prefeitura de ItuUma comitiva do Governo do Estado esteve em Itu, na última sexta-feira... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de ItuUma comitiva do Governo do Estado esteve em Itu, na última sexta-feira (7), para apresentação do cenário epidemiológico das arboviroses, de modo especial a dengue, no Estado, na região de Sorocaba, na cidade de Itu e entorno, seguida de análise e ajustes de estratégias de prevenção e controle da dengue no município. A apresentação foi conduzida por Evelyn de Abreu Tagliarini, da coordenadoria de Controle de Doenças do Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof Alexandre Vranjac” – GVE XXXI Sorocaba e acompanhada por Francisca Leiliane Mota e Thais de Oliveira Conceição, ambas do Centro de Operações de Emergências (COE) de combate ao Aedes aegypti, e demais representantes do Governo do Estado.

Saiba mais sobre as ações e estratégias de combate à dengue em Itu consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Pacientes do HM de Itu agora podem receber visitas dos seus pets; entenda

Jaguariúna começa distribuição dos carnês do IPTU 2025 nesta quarta (12)

Receita Federal anuncia regras para o Imposto de Renda de 2025 nesta quarta (12)