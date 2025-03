Apostas em Itapira e Jundiaí acertam as seis dezenas da Mega-Sena Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dois apostadores do interior de São Paulo acertaram as seis dezenas... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h26 ) twitter

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Dois apostadores do interior de São Paulo acertaram as seis dezenas do Concurso 2838 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira (11). Cada um irá receber um prêmio de R$ 5.958.829,78 As duas apostas que acertaram todas as dezenas apostaram em apenas 6 números. O primeiro jogo foi feito na Casa Lotérica Leão o Reio da Sorte, em de Itapira (SP). O segundo ganhador é de Jundiaí (SP) e fez a aposta em canais eletrônicos.

