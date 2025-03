Aprovado em Medicina em cinco universidades, jovem agradece motorista de ônibus de Campinas O estudante Matheus Gabriel, de 19 anos, era apenas um bebê quando Valdemir José Bernardes... Portal Veloz|Do R7 06/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 08h25 ) twitter

O estudante Matheus Gabriel, de 19 anos, era apenas um bebê quando Valdemir José Bernardes começou a sua carreira como motorista de ônibus. Ao longo de 18 anos na profissão, Valdemir carregou diversas histórias no transporte. Mas nem imaginava que uma das mais marcantes estava sendo construída quando o jovem Matheus subia diariamente na linha 154, no Jardim Santa Lucia, rumo ao Centro. Aproveitando cada minuto do seu dia para estudar, inclusive o tempo que passava no ônibus conduzido por Valdemir, o estudante conseguiu ser aprovado em Medicina em cinco instituições: a Universidade de São Paulo (USP), a Estadual Paulista (Unesp), as Federais do Ceará e do Maranhão (UFCE e UFMA) e a escolhida por ele, a Estadual de Campinas (Unicamp).

