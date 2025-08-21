Ar segue muito seco no Brasil: umidade fica abaixo dos 20% em vários estados Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil Veranico aumenta o calor em várias áreas do pais nos próximos... Portal Veloz|Do R7 21/08/2025 - 12h40 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Veranico aumenta o calor em várias áreas do pais nos próximos dias e os níveis de umidade do ar ficam ainda mais baixos. O ar muito seco e o calor predominaram em vários estados brasileiros e vão ser a marca desta semana em muitas áreas do país, segundo aponta a Climatempo. Temperaturas entre 37°C e 38°C e níveis de umidade no ar abaixo dos 20% foram observados em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Maranhão e Piauí. O nível de umidade no ar chegou aos 13% na região de Coxim (MS) e de Água Clara (MS). Áreas do centro-oeste e norte de São Paulo, do Triângulo Mineiro e do Distrito Federal também sentiram a secura do ar, com umidade relativa abaixo dos 15%. Nas cidades paulistas de Jales e de Lins, o Instituto nacional de meteorologia registrou 14% de umidade no ar; em Campina Verde (Triângulo), a umidade baixou para 13%. No sul do Amazonas, o ar não ficou tão seco, mas o calor beirou os 38°C em Boca do Acre.

Para mais informações sobre a situação do clima no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Volta Ciclística Internacional retorna a São Paulo após 11 anos

Motta anuncia votação para acelerar isenção do IR a quem ganha até R$ 5.000

Santa Bárbara Rock Fest 2025 começa nesta sexta-feira (22) com line-up histórico e entrada gratuita