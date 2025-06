Araras confirma mais um óbito por Influenza A Secretaria Municipal da Saúde divulgou nesta terça-feira (24) o boletim semanal com os dados... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 10h57 ) twitter

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou nesta terça-feira (24) o boletim semanal com os dados da Influenza (gripe) na cidade. Foi confirmado mais um óbito por Influenza A: a vítima é um homem de 82 anos, com doença cardiovascular crônica, que faleceu no último dia 17.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a vacinação e a situação da gripe na cidade!

