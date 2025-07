Arena Drone abre programação de férias do Pátio Limeira Shopping As férias escolares são sinônimo de alegria e diversão no Pátio Limeira Shopping. Durante todo...

Portal Veloz|Do R7 03/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 03/07/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share