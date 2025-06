Arraiá do Pátio Limeira Shopping segue até domingo (8) Quem é apaixonado por festa junina tem até domingo para aproveitar as delícias do Arraiá... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h57 ) twitter

Quem é apaixonado por festa junina tem até domingo para aproveitar as delícias do Arraiá do Pátio. A programação conta com o melhor do forró, além de um cardápio de dar água na boca com delícias como doces típicos, caldos, cachorro quente, pamonha, milho cozido, curau, vinho quente, quentão, lanches e muito mais.

Não perca a chance de viver essa experiência incrível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

