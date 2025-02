Artista de Limeira constrói miniaturas de veículos e ganha reconhecimento no interior paulista Com criatividade e habilidade, um morador de Limeira tem encantado o público com suas miniaturas... Portal Veloz|Do R7 28/02/2025 - 09h06 (Atualizado em 28/02/2025 - 09h06 ) twitter

Com criatividade e habilidade, um morador de Limeira tem encantado o público com suas miniaturas de veículos, todas esculpidas em madeira. O trabalho, que mistura talento e dedicação, tem conquistado admiradores e já ganhou espaço em uma exposição que percorre várias cidades do interior de São Paulo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre esse talentoso artista!

