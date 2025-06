Artur Nogueira instala símbolo do autismo em placas de estacionamento preferencial Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança,... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, iniciou nesta semana a instalação de adesivos com o símbolo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) junto às placas de sinalização de “Estacionamento Preferencial” em diversos pontos da cidade. Ao todo, mais de 60 placas vão receber a sinalização inclusiva.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sumaré tem a segunda menor taxa de desemprego da RMC

Tentativa de furto a supermercado em Limeira termina com fuga e abandono de ferramentas

Andamento de programa municipal de incentivo ao esporte em Americana é cobrado na Câmara