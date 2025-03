Artur Nogueira prorroga 1ª parcela e cota única do IPTU 2025 para 31 de março Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Setor de Cadastro... Portal Veloz|Do R7 06/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 06/03/2025 - 11h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do Setor de Cadastro Urbano, informa que o prazo de vencimento da primeira parcela e cota única do IPTU 2025 foi prorrogado. O pagamento pode ser feito em 10 parcelas, ou total (cota única) com 10% de desconto. A cota única terá vencimento em 31 de março de 2025, assim como a 1ª parcela (para quem desejar parcelar). As demais parcelas vencem todo dia 10 dos meses seguintes – até dezembro.

Saiba mais sobre as mudanças e como acessar seu carnê no Portal Veloz.

