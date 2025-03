Assalto a entregador termina com prisão de um dos criminosos e recuperação de mercadorias em Campinas Na tarde desta sexta-feira (7), um motorista que fazia entregas de produtos foi vítima de... Portal Veloz|Do R7 08/03/2025 - 11h08 (Atualizado em 08/03/2025 - 11h08 ) twitter

Na tarde desta sexta-feira (7), um motorista que fazia entregas de produtos foi vítima de um assalto na Rodovia Lix da Cunha (SP-73), também conhecida como a antiga estrada velha de Indaiatuba, na altura do Jardim São Domingos, em Campinas (SP). O assalto aconteceu por volta de 14h, quando dois indivíduos em uma motocicleta de cor vermelha e preta abordaram o motorista que conduzia um veículo Mobi. Armados, os criminosos anunciaram o roubo, fazendo o motorista descer do carro. O garupa da motocicleta então assumiu a direção do veículo, enquanto o piloto manteve a arma apontada para a vítima. Durante a ação, os criminosos ainda levaram o celular da vítima, desligaram o aparelho e o devolveram em seguida. Após o roubo, os indivíduos fugiram com o veículo carregado com os produtos e a motocicleta.

