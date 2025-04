Atacante do Juventude, que quase acertou com o Athletico, é investigado por manipulação de resultado Foto: Fernando Alves/Juventude O atacante Ênio, do Juventude, está sendo investigado por uma suposta manipulação... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 09h45 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Fernando Alves/Juventude

O atacante Ênio, do Juventude, está sendo investigado por uma suposta manipulação de resultados na primeira rodada do Brasileirão. O jogador, que foi cobiçado pelo Athletico nesta temporada, recebeu um cartão amarelo na vitória do time gaúcho sobre o Vitória, que chamou a atenção das casas de apostas.

Saiba mais sobre essa investigação e os detalhes que cercam o caso no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Canhões de artilharia da Coreia do Norte são vistos na Ucrânia, diz emissora alemã

Brasil vira sonho de consumo para a NFL, e franquias querem explorar o mercado do país

STJ mantém prisão de policiais por envolvimento no caso Gritzbach