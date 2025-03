Atendimento no Pronto Socorro de Iracemápolis passará por alterações; entenda Foto: Prefeitura de IracemápolisA Secretaria Municipal de Saúde de Iracemápolis anunciou nesta quinta-feira (6), alterações... Portal Veloz|Do R7 07/03/2025 - 11h07 (Atualizado em 07/03/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de IracemápolisA Secretaria Municipal de Saúde de Iracemápolis anunciou nesta quinta-feira (6), alterações no fluxo de atendimento do Pronto Socorro Municipal. A medida, que entrou em vigor imediatamente, tem como objetivo desburocratizar e garantir maior eficiência no acolhimento da população.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para entender todas as mudanças e como elas impactarão o atendimento.

Leia Mais em Portal Veloz:

“Pedala Sorocaba” acontece neste domingo (9); saiba como participar

Sumaré recebe Carreta do Amor a partir desta sexta (7)

36º BPM/I apresenta balanço das atividades de fevereiro no combate ao crime em cidades da região