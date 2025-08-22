Atleta limeirense participa da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica no Rio de Janeiro
Esta é a primeira vez que a competição acontece no Brasil A ginasta limeirense Érika...
Esta é a primeira vez que a competição acontece no Brasil. A ginasta limeirense Érika Raiza Coimbra, integrante do PROESA (Programa de Esportes Adaptados da Secretaria de Esporte e Lazer de Limeira), foi convidada para uma participação especial na 41ª Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, realizada entre 20 e 24 de agosto, no Rio de Janeiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante participação!
