Atletas da Melhor Idade de Sumaré são homenageados na Câmara Municipal por destaque no JOMI 2025 Foto: Prefeitura de SumaréOs atletas da Melhor Idade de Sumaré que brilharam nos Jogos da... Portal Veloz|Do R7 27/06/2025 - 09h37 (Atualizado em 27/06/2025 - 09h37 )

Foto: Prefeitura de SumaréOs atletas da Melhor Idade de Sumaré que brilharam nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) 2025 foram homenageados na Câmara Municipal, durante a sessão desta terça-feira (24). A moção de aplauso foi proposta pelo vereador Rai do Paraiso e celebrou a dedicação dos participantes que representaram a cidade com excelência. A secretária de Inclusão Social, Noemi Stein Sciascio, participou da cerimônia e destacou o impacto positivo da ação. “Esses atletas mostram que não existe idade para buscar sonhos e se superar. Ver o brilho nos olhos deles e o orgulho com que representam Sumaré nos enche de gratidão”, disse.

