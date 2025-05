Atletas de Campinas disputam Sand Series das Ilhas Reunião Atletas do CT Lucas Sousa, de Campinas (SP), iniciam, a partir desta quinta-feira 8, o... Portal Veloz|Do R7 06/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h47 ) twitter

Atletas do CT Lucas Sousa, de Campinas (SP), iniciam, a partir desta quinta-feira 8, o Sand Series das Ilhas Reunião, local de possessão francesa, situado na África. O torneio é um dos mais tradicionais do esporte, com premiação de US$ 100 mil (R$ 560 mil) e mais de 600 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre a competição e os atletas que estão em destaque!

