Atletismo Paralímpico de Sorocaba conquista 39 medalhas na primeira etapa do Campeonato Paulista

Foto: Prefeitura de Sorocaba A Associação Criança Feliz de Sorocaba (ACFS), que representa a cidade em competições oficiais no Atletismo, participou, no último sábado (22), da primeira etapa do Campeonato Paulista de Atletismo Paralímpico, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP). A delegação conquistou 39 medalhas, sendo 22 de ouro, oito de prata e nove de bronze, além dos pódios individuais. Na pontuação parcial por equipes, garantiu a segunda colocação do Campeonato Paulista.

