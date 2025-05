Atualização de leis e novos projetos de Holambra serão discutidos em audiência pública no dia 24 Foto: Prefeitura de HolambraA Prefeitura de Holambra realiza no dia 24 de maio, sábado, audiência... Portal Veloz|Do R7 13/05/2025 - 09h07 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de HolambraA Prefeitura de Holambra realiza no dia 24 de maio, sábado, audiência pública para apresentação de atualizações das leis de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo, Código de Obras e Edificações, Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, além de uma nova lei, da Política Municipal de Habitação. A reunião acontece das 8h30 às 12h30 no Teatro Municipal Franciscus Johannes Eltink, na Rua Muscaris, 91, no bairro Morada das Flores.

