Atualização: Policiais são presos por ligação com o Comando Vermelho em esquema de assassinatos e tráfico na Rota Caipira

Investigação aponta que facção carioca cooptava agentes de segurança em Limeira para atacar membros do PCC e assumir rota estratégica de tráfico no interior de SP. A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (5) dois policiais militares e um guarda civil municipal suspeitos de integrarem uma célula do Comando Vermelho (CV) no interior de São Paulo. As prisões fazem parte do desdobramento de uma investigação que revelou uma atuação articulada da facção carioca no município de Limeira. O Portal Veloz mostrou em primeirão mão no momento das prisões. A atuação tem com o objetivo de eliminar rivais do Primeiro Comando da Capital (PCC) e assumir o controle da “Rota Caipira”, uma das principais rotas do narcotráfico no país.

