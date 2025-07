Audiência discute nesta segunda (7) proposta do Executivo de Americana que pode entregar DAE à iniciativa privada Foto: Câmara de AmericanaA Câmara de Americana realiza na segunda-feira (7) a primeira audiência pública... Portal Veloz|Do R7 05/07/2025 - 08h39 (Atualizado em 05/07/2025 - 08h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de AmericanaA Câmara de Americana realiza na segunda-feira (7) a primeira audiência pública para debater o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 4/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera artigo da lei orgânica que trata do serviço de saneamento público municipal.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante discussão!

Leia Mais em Portal Veloz:

China e Rússia não terão seus presidentes presentes na Cúpula do Brics

Fraudes do INSS: projeto quer proibir descontos na folha e mudar regras para empréstimos

PSG x Bayern e Real x Dortmund agitam briga por semifinal do Mundial em clima de revanche