Audiência Pública da Saúde em Santa Bárbara d’Oeste tem embate entre vereadores e secretário

Portal Veloz

Foto: Reprodução/YouTube/Câmara de Santa BárbaraNa última quinta-feira (29), a audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste (SP), realizada na Câmara, foi marcada por um acalorado debate. Durante os questionamentos ao secretário Marcus Pensuti, o vereador Isac Motorista (Republicanos) se exaltou, acusando-o de ter chamado os parlamentares de “mentirosos”. O vereador Marcelo Cury (Republicanos), presidente da sessão, interveio na discussão e discordou da acusação feita por Isac, que manteve o tom exaltado. Em um momento de tensão, Isac chegou a questionar as interrupções feitas pelo presidente da audiência, que é do mesmo partido. O secretário não respondeu ao vereador durante o debate. Recentemente, Isac e o vereador Felipe Corá (PL) deixaram a liderança de seus respectivos partidos após apoiarem a criação de comissões para investigar áreas como saúde e transporte público. Ambos apoiaram Rafael Piovezan (PL) na campanha à reeleição em 2024, quando o atual prefeito foi reeleito ao cargo. Durante a audiência, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informou que investiu R$ 99,6 milhões na área da Saúde nos primeiros quatro meses de 2025. Desse total, R$ 80,8 milhões foram provenientes de recursos próprios da Administração Municipal, o que representa 32,78% do orçamento do município no período.

