Audiência pública discute alterações na concessão e renovação de alvarás em Campinas nesta quarta (16) Foto: Prefeitura de Campinas A audiência pública sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) do... Portal Veloz|Do R7 15/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 08h46 )

Foto: Prefeitura de Campinas A audiência pública sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) do Alvará de Uso/Certificado de Licenciamento Integrado (CLI), em Campinas, acontece nesta quarta-feira, 16 de abril, a partir das 14h. O evento da Secretaria de Urbanismo será no Salão Vermelho do Paço Municipal e toda a população está convidada a participar. O objetivo da nova lei é atualizar a legislação que trata da concessão do Alvará de Uso das Edificações.

Saiba mais sobre as mudanças propostas e como elas podem impactar a sua empresa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

