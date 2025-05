Audiência pública discutirá situação de cabos e fios pendurados em postes de Piracicaba old powerline pole on sky backgroundPor meio da aprovação do requerimento 527/2025, a Câmara de Piracicaba...

Portal Veloz|Do R7 27/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 27/05/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share