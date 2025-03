Audiência pública em Piracicaba debate ações para melhorar o atendimento de alunos com TEA nas escolas Foto: Câmara de PiracicabaVereadores, profissionais da educação e familiares de estudantes trouxeram em audiência pública... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h06 ) twitter

Foto: Câmara de PiracicabaVereadores, profissionais da educação e familiares de estudantes trouxeram em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Piracicaba, na noite desta terça-feira (11), a proposta de criação de um grupo voltado a melhor compreender a dinâmica de ensino, atendimento e acolhimento dos alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista) matriculados em escolas do município.

Para saber mais sobre as propostas e discussões que podem impactar a educação inclusiva em Piracicaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

