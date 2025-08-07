Audiência pública sobre fila de espera por vagas em creches de Limeira é agendada
Foto: Câmara de LimeiraDéficit apurado pelo colegiado é de 1.018 vagas; debate aberto à população será dia 17 de setembro, às 18h30 A Comissão de Educação e Ciências da Câmara de Limeira agendou uma audiência pública sobre a fila de espera por vagas em creches. O evento será realizado no dia 17 de setembro, às 18h30, no Plenário Vereador Vitório Bortolan. O objetivo é debater alternativas para garantir o acesso das crianças à educação. A vereadora Mariana Calsa (MDB) informou, com base em dados da Secretaria Municipal de Educação, que o déficit atual no município é de 1018 vagas.
