Avança projeto para instalação de Fatec em Limeira O encontro contou também com o apoio do deputado federal Miguel Lombardi As tratativas para... Portal Veloz|Do R7 15/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O encontro contou também com o apoio do deputado federal Miguel Lombardi. As tratativas para que Limeira receba uma unidade da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) deram mais um passo nesta semana. O prefeito Murilo Félix se reuniu, na terça-feira (12), com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, para discutir a proposta. O encontro contou também com o apoio do deputado federal Miguel Lombardi, que participa da articulação junto ao Governo do Estado.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa no Portal Veloz. consulte a matéria completa.

Leia Mais em Portal Veloz:

GWM inaugura fábrica em Iracemápolis e anuncia centro de inovação para América Latina

Corretor é levado à delegacia após flagrante de venda de loteamento irregular em Limeira

Putin e Trump se reúnem no Alasca para discutir cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia