Avança projeto para instalação de Fatec em Limeira

O encontro contou também com o apoio do deputado federal Miguel Lombardi. As tratativas para que Limeira receba uma unidade da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) deram mais um passo nesta semana. O prefeito Murilo Félix se reuniu, na terça-feira (12), com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, para discutir a proposta. O encontro contou também com o apoio do deputado federal Miguel Lombardi, que participa da articulação junto ao Governo do Estado.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa no Portal Veloz. consulte a matéria completa.

