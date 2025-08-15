Avança projeto para instalação de Fatec em Limeira
O encontro contou também com o apoio do deputado federal Miguel Lombardi. As tratativas para que Limeira receba uma unidade da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) deram mais um passo nesta semana. O prefeito Murilo Félix se reuniu, na terça-feira (12), com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado, para discutir a proposta. O encontro contou também com o apoio do deputado federal Miguel Lombardi, que participa da articulação junto ao Governo do Estado.
