Avenida Bandeirantes passa por alargamento de pista sentido Centro em Santa Bárbara

Avenida Bandeirantes passa por alargamento de pista sentido Centro em Santa Bárbara

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteAs obras de alargamento da pista no sentido Centro da Avenida Bandeirantes seguem em ritmo avançado. As equipes atuam na configuração da nova faixa de rolamento, com a concretagem de guias e sarjetas, compactação e aplicação de brita para posterior asfaltamento, com o objetivo de melhorar a fluidez e a organização do tráfego de veículos.

