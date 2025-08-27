Avenida Bandeirantes passa por alargamento de pista sentido Centro em Santa Bárbara
Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteAs obras de alargamento da pista no sentido Centro da Avenida Bandeirantes seguem em ritmo avançado. As equipes atuam na configuração da nova faixa de rolamento, com a concretagem de guias e sarjetas, compactação e aplicação de brita para posterior asfaltamento, com o objetivo de melhorar a fluidez e a organização do tráfego de veículos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre as obras!
