Avenida Bandeirantes passa por alargamento de pista sentido Centro em Santa Bárbara Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteAs obras de alargamento da pista no sentido Centro da... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h39 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'OesteAs obras de alargamento da pista no sentido Centro da Avenida Bandeirantes seguem em ritmo avançado. As equipes atuam na configuração da nova faixa de rolamento, com a concretagem de guias e sarjetas, compactação e aplicação de brita para posterior asfaltamento, com o objetivo de melhorar a fluidez e a organização do tráfego de veículos.

