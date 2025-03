Avenidas da Saúde e Nossa Senhora de Fátima terão trechos interditados nesta quinta (6) em Americana Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema... Portal Veloz|Do R7 06/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h06 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vai interditar trechos da Avenida da Saúde e da Avenida Nossa Senhora de Fátima nesta quinta-feira (6). Na Avenida da Saúde, o trecho entre o cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima e o acesso à Rua Vicente Pavan será interditado totalmente das 7h30 às 10h, para intervenções da Secretaria de Meio Ambiente. Já na Avenida Nossa Senhora de Fátima, será interditado parcialmente o trecho entre os cruzamentos com a Avenida da Saúde e a Rua do Eletricista, das 9h às 17h, para que a CPFL Paulista realize a substituição de postes e cabos elétricos na rede de distribuição de energia. Ambos os locais estarão devidamente sinalizados pela equipe da Utransv.

