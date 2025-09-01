Avião com presidente da Comissão Europeia faz pouso de emergência após suposta interferência russa em GPS Pietro Naj-Oleari via Wikepedia Autoridade de Tráfego Aéreo da Bulgária confirmou interferência em sistemas de...

Autoridade de Tráfego Aéreo da Bulgária confirmou interferência em sistemas de navegação, afetando jato que transportava Ursula von der Leyen. O avião que transportava a presidente da Comissão Europeia Ursula Von der Leyen foi alvo de interferência no GPS e perdeu todos os recursos elétricos de navegação, obrigando a aeronave a sobrevoar por mais de uma hora a região do aeroporto de Plovdiv, na Bulgária.

