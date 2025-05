Portal Veloz |Do R7

Avião com Rionegro e Solimões sai da pista após decolagem em Franca; ninguém ficou ferido O incidente foi provocado pelo estouro de um dos pneus do avião Um incidente aéreo...

O incidente foi provocado pelo estouro de um dos pneus do avião. Um incidente aéreo envolvendo a dupla sertaneja Rionegro e Solimões foi registrado na tarde desta sexta-feira (30), minutos após a decolagem do Aeroporto de Franca (SP). A aeronave modelo King Air, que levava os artistas, assessores e dois pilotos, precisou realizar um pouso forçado pouco depois de iniciar o voo com destino a Alto Paraíso, em Goiás.

