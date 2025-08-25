BAEP apreende arsenal em chácara após denúncia sobre “banker” em Americana
Os promotores solicitaram mandado de busca e apreensão ao Poder Judiciário, que autorizou as diligências...
Os promotores solicitaram mandado de busca e apreensão ao Poder Judiciário, que autorizou as diligências.
Os promotores solicitaram mandado de busca e apreensão ao Poder Judiciário, que autorizou as diligências.
Para mais detalhes sobre essa operação e o arsenal apreendido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre essa operação e o arsenal apreendido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: