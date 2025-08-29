Bairro do Pinhal sofre com descarte irregular e ausência de coleta, aponta Comissão da Câmara de Limeira
Foto: Câmara de LimeiraColegiado também questiona ações da Prefeitura de Limeira para controle de pragas no Parque Ecológico e no Horto Florestal A Comissão de Meio Ambiente da Câmara agendou uma diligência para fiscalizar o descarte irregular de lixo em cinco pontos do Bairro do Pinhal. A demanda foi apresentada pelo munícipe Esdras Mendes durante a reunião desta quinta-feira, 28 de agosto. Além disso, dois questionamentos foram encaminhados à Prefeitura pelo colegiado, um trata das ações de controle de pragas no Parque Ecológico do Jardim do Lago e no Horto Florestal, o outro da fiscalização dos sistemas de saneamento dos loteamentos da zona rural que receberam certificados de regularização fundiária.
Para mais detalhes sobre a situação crítica do Bairro do Pinhal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
