Bairro do Pinhal sofre com descarte irregular e ausência de coleta, aponta Comissão da Câmara de Limeira Foto: Câmara de LimeiraColegiado também questiona ações da Prefeitura de Limeira para controle de pragas... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 29/08/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraColegiado também questiona ações da Prefeitura de Limeira para controle de pragas no Parque Ecológico e no Horto Florestal A Comissão de Meio Ambiente da Câmara agendou uma diligência para fiscalizar o descarte irregular de lixo em cinco pontos do Bairro do Pinhal. A demanda foi apresentada pelo munícipe Esdras Mendes durante a reunião desta quinta-feira, 28 de agosto. Além disso, dois questionamentos foram encaminhados à Prefeitura pelo colegiado, um trata das ações de controle de pragas no Parque Ecológico do Jardim do Lago e no Horto Florestal, o outro da fiscalização dos sistemas de saneamento dos loteamentos da zona rural que receberam certificados de regularização fundiária.

Para mais detalhes sobre a situação crítica do Bairro do Pinhal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Receita paga nesta sexta-feira (29) quarto lote de restituição do IR

Regiões Metropolitanas de Campinas e Piracicaba recebem sete novos Municípios de Interesse Turístico

Sumaré realiza audiência pública para apresentação do Plano Plurianual 2026-2029