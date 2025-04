Baixa procura deixa mais de 600 vagas com pouco ou nenhum encaminhamento pelo CPAT em 2024 Foto: Prefeitura de CampinasEm 2024, dezessete funções que, somadas, representaram 348 vagas disponibilizadas pela Secretaria... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 05/04/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasEm 2024, dezessete funções que, somadas, representaram 348 vagas disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho e Renda, por meio do CPAT não tiveram nenhum encaminhamento ao mercado de trabalho. Com a inclusão das vagas que tiveram apenas um ou dois encaminhamentos, o total chega a 612.

Para saber mais sobre as vagas disponíveis e o que está acontecendo no mercado de trabalho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Americana reúne gestores de 20 cidades para discutir estratégias em saúde

Procon Móvel de Sorocaba tem atendimento especial no Centro na próxima semana

Guarda Municipal e Polícia Civil apreendem veículos em operação no Parque Oziel em Campinas