Balão com 15 pessoas faz pouso inesperado em área residencial de Sorocaba e assusta moradores

O incidente ocorreu por volta das 9h e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Moradores da zona rural de Sorocaba, no interior de São Paulo, levaram um grande susto na manhã deste sábado (21) ao verem um balão tripulado descendo do céu e pousando próximo a residências no bairro Jardim do Éden.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

