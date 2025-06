Balão pega fogo e cai com mais de 20 pessoas em no sul de SC; oito morreram Na manhã deste sábado (21), um grave acidente foi registrado no município de Praia Grande,...

Portal Veloz|Do R7 21/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 10h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share