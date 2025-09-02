Banco Central vai alterar regras do Pix para facilitar devolução em caso de fraudes
Bruno Peres/Agência BrasilCom as mudanças, o chamado “mecanismo especial de devolução” passa a ser feito...
O Banco Central vai alterar regras do PIX para facilitar a devolução em caso de fraudes. Com as mudanças, o chamado “mecanismo especial de devolução” passa a ser feito 100% digital: sem a necessidade de intermediação dos bancos. Leia Mais em Portal Veloz:
O Banco Central vai alterar regras do PIX para facilitar a devolução em caso de fraudes. Com as mudanças, o chamado “mecanismo especial de devolução” passa a ser feito 100% digital: sem a necessidade de intermediação dos bancos.Para mais detalhes sobre essas mudanças importantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz: