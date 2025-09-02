Logo R7.com
Banco Central vai alterar regras do Pix para facilitar devolução em caso de fraudes

Bruno Peres/Agência BrasilCom as mudanças, o chamado “mecanismo especial de devolução” passa a ser feito...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

O Banco Central vai alterar regras do PIX para facilitar a devolução em caso de fraudes. Com as mudanças, o chamado “mecanismo especial de devolução” passa a ser feito 100% digital: sem a necessidade de intermediação dos bancos.

Para mais detalhes sobre essas mudanças importantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

