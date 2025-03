Banco de Sangue do HM de Americana necessita de doações com urgência; veja critérios para doação Foto: Prefeitura de AmericanaO Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana,... Portal Veloz|Do R7 10/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 12h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, está com os estoques de todos os tipos sanguíneos em níveis críticos. A adesão de novos doadores, junto daqueles que já colaboram com a unidade, é cada vez mais necessária, especialmente para atender pacientes em tratamento de doenças graves, cirurgias e emergências.

Saiba mais sobre como você pode ajudar e consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

