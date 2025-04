Banco de Sangue do HM de Americana realiza plantão neste sábado (12) Foto: Prefeitura de AmericanaO Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana,... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 12h07 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de AmericanaO Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realiza um plantão especial neste sábado (12), das 7h às 11h30, proporcionando a oportunidade para que a população contribua com doações de sangue no final de semana. A ação visa reforçar os estoques antes dos próximos feriados, neste mês (Sexta-Feira Santa, dia 18, e Tiradentes, 21) e em maio (Dia do Trabalhador, 1º).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre como você pode ajudar!

Leia Mais em Portal Veloz:

Shopping Taboão apresenta experiência de Páscoa com o Castelo dos Os Chocolix

18ª Mostra de Orquídeas de Sumaré começa nesta sexta (11)

Prefeito de Santa Bárbara completa 100 dias de governo e anuncia R$ 58 milhões em investimentos