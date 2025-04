Banco de Sangue do HM de Americana terá plantão no dia 12 de abril Foto: Prefeitura de AmericanaO Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana,... Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 08h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaO Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizará um plantão no dia 12 de abril (sábado), das 7h às 11h. A iniciativa visa aumentar os estoques de sangue que tradicionalmente ficam abaixo do nível ideal durante os períodos de feriados prolongados, como os que ocorrerão neste mês (Sexta-Feira Santa, dia 18, e Tiradentes, 21) e em maio (Dia do Trabalhador, 1º).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre como você pode ajudar!

