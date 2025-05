Banco do Brasil amplia Pix Automático para todos os clientes Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo A partir desta quinta-feira (29), todos os clientes do Banco do Brasil... Portal Veloz|Do R7 29/05/2025 - 08h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 08h57 ) twitter

A partir desta quinta-feira (29), todos os clientes do Banco do Brasil (BB) poderão usar o Pix automático. A instituição financeira foi a primeira a completar a fase de testes no Banco Central (BC).

Para saber mais sobre essa nova funcionalidade e como ela pode facilitar sua vida financeira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

