Banco do Povo de Sumaré realiza atendimentos de porta em porta no Jardim Picerno e Recanto dos Sonhos Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou atendimentos porta a porta nos bairros... Portal Veloz|Do R7 11/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria de Desenvolvimento Econômico realizou atendimentos porta a porta nos bairros do Jardim Picerno e Recanto dos Sonhos, em Sumaré, na última sexta-feira (6). No Jardim Picerno, 28 comerciantes foram atendidos diretamente na Avenida Fuad Assef Maluf e arredores, com negócios que vão de barbearias e açougues até papelarias, moda e agropecuária. O objetivo foi apresentar as condições facilitadas do programa de microcrédito produtivo, uma parceria entre a Prefeitura de Sumaré e o Governo do Estado, que oferece até R$ 21 mil com juros que começam em 0,35% ao mês.

Para saber mais sobre essa iniciativa que apoia o empreendedorismo local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Acampamento com cerca de mil escoteiros é realizado em Leme

Região de Campinas ganha duas Fatecs em Atibaia e Rio Claro

Gestores de Unidades de Saúde recebem orientações sobre busca ativa de casos de sarampo e rubéola em Sumaré