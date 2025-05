Banco do Povo impulsiona economia de Sumaré com mais de R$ 36 mil em crédito liberado para microempreendedores Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Geração... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 11h41 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h41 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, segue fortalecendo o empreendedorismo local por meio do Banco do Povo Paulista (Unidade Sumaré). O programa, voltado ao microcrédito produtivo, é uma ferramenta essencial de apoio financeiro aos pequenos negócios da cidade.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre como o Banco do Povo está transformando a economia local!

