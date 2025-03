Bancos continuam à frente do ranking de reclamações do Procon Campinas em 2024 Foto: Prefeitura de CampinasPelo segundo ano consecutivo, o segmento bancário segue à frente do ranking... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 08h27 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h27 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasPelo segundo ano consecutivo, o segmento bancário segue à frente do ranking de reclamações do Procon Campinas em 2024. O ranking divulgado na terça-feira (11), aponta que o setor ocupa o primeiro lugar, com 2.599 reclamações, seguido por comércio eletrônico, com 1.873, e cartão de crédito, com 1.433. Não houve mudança nas primeiras três posições. Em quarto lugar, aparece o segmento de empresas financeiras, que ocupava o quinto lugar em 2023. Já o de telefonia móvel, desceu do terceiro para o quarto lugar. Na lista do ano, na sequência, vêm provedores de internet, energia elétrica, magazines, seguradora e empresas de cobrança.

Para saber mais sobre as reclamações e o ranking do Procon Campinas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

