BC suspende três instituições do Pix após ataque cibernético Reuters/Kacper Pempel O Banco Central (BC) suspendeu cautelarmente do Pix três instituições financeiras suspeitas de... Portal Veloz|Do R7 05/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 07h56 )

O Banco Central (BC) suspendeu cautelarmente do Pix três instituições financeiras suspeitas de ter recebido recursos desviados no ataque cibernético contra a provedora de serviços tecnológicos C&M Software. Foram desconectadas do sistema a Transfeera, a Soffy e a Nuoro Pay.

