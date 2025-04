Biblioteca Infantil Myrella Rossi Mobilon será reaberta após 5 anos em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréApós passar por uma reforma e reestruturação, a Biblioteca Infantil Myrella Rossi... Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 09h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 09h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréApós passar por uma reforma e reestruturação, a Biblioteca Infantil Myrella Rossi Mobilon será reinaugurada no próximo dia 9 de abril, às 9h30, na Avenida Rebouças, 3321, em Sumaré. O espaço retorna com um acervo totalmente atualizado e agora integrado a um sistema de catalogação, que promete mais agilidade no acesso às obras e uma experiência mais moderna para os leitores.

