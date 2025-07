Bicampeão mundial de rafting pede apoio ao esporte em Piracicaba Foto: Câmara de PiracicabaO atleta piracicabano bicampeão mundial de rafting, Thiago Diniz Barne Ganeo, conhecido... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 11h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de PiracicabaO atleta piracicabano bicampeão mundial de rafting, Thiago Diniz Barne Ganeo, conhecido como Chicão, da Ascapi (Associação de Canoagem de Piracicaba), discursou na Tribuna Popular da Câmara Municipal de Piracicaba, na noite desta segunda-feira (30), para pedir apoio do poder público à modalidade e a outros esportes na cidade. “Hoje estou aqui para falar um pouco do esporte na cidade de Piracicaba, que vem pedir socorro. O esporte vem passando por muitas dificuldades pela falta de verba e de apoio em todas as modalidades”, disse o atleta, que, além de ser destaque atual da modalidade, é também campeão pan-americano e “o primeiro a montar a primeira equipe de para-raft da história do Brasil e a primeira equipe de pararafting do mundo a ir aos Jogos Pan-Americanos”. Ele falou sobre sua trajetória no esporte, com destaque para o papel da Ascapi em sua formação, não apenas como esportista, mas como pessoa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre a luta por apoio ao esporte em Piracicaba!

Leia Mais em Portal Veloz:

Manifestação em frente à Prefeitura cobra continuidade e maior repasse ao serviço de saúde mental de Campinas

Rio Branco é superado pelo EC São Bento em casa pela Copa Paulista

Guarani informa saída do volante Nathan