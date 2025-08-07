Blindado da PM não consegue impedir multidão de saquear carga de carne no Complexo da Pedreira O helicóptero da RECORD flagrou o momento em que uma carga de carne foi saqueada... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 11h38 ) twitter

Portal Veloz

O helicóptero da RECORD flagrou o momento em que uma carga de carne foi saqueada no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma carreta foi roubada por criminosos no início da tarde de quarta-feira (6). Os bandidos deixaram a carga no Complexo da Pedreira e liberaram o veículo. A Polícia Militar foi acionada e um veículo blindado foi até o local. No entanto, a população ignorou a presença policial e também saqueou o veículo da PM. Após o ocorrido, o comandante da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, determinou a ocupação imediata do Complexo da Pedreira.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

