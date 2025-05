Bloqueio de trânsito no Jardim Rosolém altera rota de motoristas em Hortolândia A Prefeitura de Hortolândia iniciou nesta segunda-feira (12) um bloqueio de trânsito no Jardim Rosolém... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 12/05/2025 - 09h47 ) twitter

A Prefeitura de Hortolândia iniciou nesta segunda-feira (12) um bloqueio de trânsito no Jardim Rosolém devido à continuidade das obras do novo viaduto que vai ligar o bairro ao Jardim Sumarezinho. A interdição, que vai até sexta-feira (16), altera o trajeto de motoristas que utilizam a região como acesso entre a Rodovia SP-101 e a Rua Antônio Fernandes Leite.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito!

