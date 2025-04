Bolsas asiáticas abrem em queda após tarifas de 104% dos EUA contra China GettyOs mercados asiáticos iniciaram o pregão desta quarta-feira (9) em mais um dia de quedas,... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 09h26 ) twitter

GettyOs mercados asiáticos iniciaram o pregão desta quarta-feira (9) em mais um dia de quedas, após a imposição, pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de tarifas adicionais sobre produtos chineses, totalizando 104% em taxas. O índice CSI300 da China abriu em queda de 1,2%, enquanto o Shanghai Composite Index perdia 1,1%. O índice de referência Hang Seng, de Hong Kong, caía 3,1%. No mercado japonês, o índice Nikkei registrou queda de 3,26% nas primeiras negociações da sessão, enquanto o Topix registrava um recuo de 3,20%. Já o índice Kospi, da Coreia do Sul, registrava uma queda de 0,82%, enquanto o won sul-coreano atingiu US$ 1.487,45, o nível mais baixo desde 2009.

